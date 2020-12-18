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Белорусов начали пугать «горячей войной» вечной 2021 года

Белорусов начали пугать «горячей войной» вечной 2021 года
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф Фото: telegram - belsat

17 декабря в Беларуси председатель КГБ Иван Тертель во время своего выступления на "Гродно-Азоте" признался, что режим якобы готовится к "горячей войне" весной 2021 года.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Белорусский Донбасс".

"Мы готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии", - сообщил глава КГБ.

Особенно это высказывание интересно в контексте "откровений" насчет того, что Польша будет выделять деньги на забастовки рабочих. "Теперь ожидают, что в марте-апреле все будет плохо с экономикой. Ожидают и сами это приближают через санкции", - добавил Тертель.

Говоря простыми словами, на самом деле, Тертель хотел сказать не "ожидают" и "приближают", а "ожидаем" и "приближаем". Это не оппозиция и Запад надеются, это сам режим понимает, что весной Беларусь погрузится в глубокий экономический кризис. И этот экономический кризис может спровоцировать новый взрыв протестов, который по своим масштабам КГБ уже готов приравнять к войне. И, вероятно, один из сценариев реагирования на новую волну протестов - введение военного положения под предлогом внешней угрозы. По крайней мере, такая возможность сейчас наверняка обсуждается. 

Выступление Тертеля свидетельствует о том, что руководители спецслужб хоть и валяют публично дурака, но по факту прекрасно осознают, в какой электоральной пропасти оказался режим Лукашенко. Глава КГБ обещает непростой период длинною в 1,5-2 года. 2 года, господа! И это при том, что протестуют в Минске, по его словам, всего лишь 700 человек.

Читайте также в материале "Телеграфа": Лукашенко рассказал о несправедливости МОК, но его уличили во лжи - детали.

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Беларусь.

Автор:

Телеграф
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