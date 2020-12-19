Семье после госпитализации вернули чужую бабушку вместо умершей родственницы

В Москве произошло ЧП: московские врачи после лечения вернули родственникам не ту бабушку, их родственница умерла.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Согласно предствленной информации, пожилая москвичка лечилась в Городской клинической больнице имени Бахрушиных.

30 ноября она была переведена в Госпиталь для ветеранов войны №1, а оттуда спустя пару недель благополучно выписана.

Вот только произошел конфуз. Когда пациентку доставили домой, ее родные заявили, что это не их бабушка.

При этом одета она была в одежду искомой старушки - Галины Ильиничны Печенкиной, а также имела при себе паспорт на это имя.

Стоит отметить, что после опознания выяснилось, что настоящая Галина Ильинична умерла и находится в морге ГКБ №17. К родным она уже не вернется.

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