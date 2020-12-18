В центре Москвы крупный пожар: очевидцы сняли видео

В Москве в здании Мосгоргеотреста вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают Телеграм-каналы Baza и Mash.

"На Ленинградском проспекте в Москве крупный пожар. Горит здание Мосгоргеотреста, пламя вспыхнуло на верхних этажах здания. Площадь пожара уже превысила 300 квадратных метров", - пишет Baza.

В канале Mash уточняют, что пожар вспыхнул на 7-ом этаже здания.

"Большую часть людей вывели из здания. При этом у спасателей есть информация, что в одном из кабинетов может все ещё находиться человек (подтверждения этого сейчас нет)", - сказано в сообщении.

"Мосгоргеотрест" входит в состав строительного комплекса столицы, занимается геодезическими, геологическими изысканиями, кадастровыми работами, обследованием зданий.

Как сообщалось ранее, накануне, 15 декабря, в селе Ишбулдино в Башкирии во время пожара в доме престарелых погибло 11 человек. Дом милосердия принадлежал ООО "АХАЙ".