"Звезда" попала в сказку: в Москве блондинка устроила по-настоящему "русское" ДТП (фото, видео)

В юго-западном районе Москвы легковой автомобиль врезался в сценический реквизит - печку Емели.

Telegram-канал LIFE SHOT показал девушку, угодившую в ДТП с печкой.

"А вот та самая автоледи, которая въехала вчера в печку на красном BMW на улице Николая Коперника в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло в тот момент, когда реквизит Большого московского цирка перетаскивали от одного входа к другому.

Водитель не пострадала, все обошлось помятым бампером.

Анна назвала эту аварию "сказочной", ведь печь - один из главных атрибутов русских сказок, а себя - "звездой".

В комментариях появилось множество негативных комментариев: "На дорогу смотреть надо, а не в камеру", "Типичная курица", "Лицо, не обезображенное интеллектом".

Но нашелся и защитник девушки: "А у нас же тут все специалисты сидят, интеллектуалы... Просто завидно что у красивой девушки есть хорошее авто. Кто вам давал право высказываться в таком тоне по отношению к незнакомому вам человеку? Никто".