Уехали в гости с детьми и пропали без следа: Новосибирск переполошило загадочное исчезновение семьи

В Новосибирске без вести пропала семья Фреюк: Александр и Наталья, 28 и 30 лет, и их маленькие дочери Вика (5 лет) и Ева (1 год).

Супружеская пара вместе с дочками отправились в четверг, 17 декабря, в гости к подруге. Позже они сообщили близким, что задержатся и перестали выходить на связь.

В правоохранительные органы с информацией об исчезновении сообщили близкие родственники.

В последний раз их машину "Кадиллак ESCALADE" видели на Октябрьском мосту в Новосибирске, автомобиль направлялся на правый берег.

"Он (Александр - ред.) — наш постоянный клиент, поэтому мы сразу поняли, что "Кадиллак" — эта машина, которую он у нас 13 декабря арендовал. На каждом нашем автомобиле установлены трекеры слежения, на этом "Кадиллаке" тоже. По ним мы узнали, что машину бросили у ГПНТБ на улице Кирова. Но на ней были другие госномера. В остальном с машиной было все в порядке", - рассказали в компании проката автомобилей "За рулем".

Внутри автомобиля были детские санки.

В ходе расследования брат пропавшей Натальи поведал, что семья могла улететь в Москву.

Эту информацию проверили. В аэропорту Толмачево они действительно купили билеты на самолет.

Приметы пропавших:

Александр — рост 175 см, худощавый, глаза карие. Был одет в черный пуховик, синие джинсы, черные кроссовки.

Наталья такого же роста и телосложения, волосы светло-русые. Была одета в светлый пуховик и обута в светлые короткие сапоги.

Старшая дочь, Вика, рыжая, младшая Ева русая и кудрявая. Вика предположительно была одета в белый комбинезон, на Еве были белый комбинезон, белые сапоги, белые шапка и шарф.