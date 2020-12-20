Скачать
Воскресенье, 20.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 19 декабря: ужесточение карантина и зажжение главной елки страны
Итоги дня 19 декабря: ужесточение карантина и зажжение главной елки страны
На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)
На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)
Королёва и Тарзан разводятся? Басков взволновал сеть "оговоркой" (видео)
Королёва и Тарзан разводятся? Басков взволновал сеть "оговоркой" (видео)
В Россию не поеду: украинский тренер Григорчук наотрез отказался работать в РФ
В Россию не поеду: украинский тренер Григорчук наотрез отказался работать в РФ

Уехали в гости с детьми и пропали без следа: Новосибирск переполошило загадочное исчезновение семьи

Уехали в гости с детьми и пропали без следа: Новосибирск переполошило загадочное исчезновение семьи
Обновлено 08:27 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Новосибирске без вести пропала семья Фреюк: Александр и Наталья, 28 и 30 лет, и их маленькие дочери Вика (5 лет) и Ева (1 год).

Супружеская пара вместе с дочками отправились в четверг, 17 декабря, в гости к подруге. Позже они сообщили близким, что задержатся и перестали выходить на связь.

В правоохранительные органы с информацией об исчезновении сообщили близкие родственники.

В последний раз их машину "Кадиллак ESCALADE" видели на Октябрьском мосту в Новосибирске, автомобиль направлялся на правый берег.

"Он (Александр - ред.) — наш постоянный клиент, поэтому мы сразу поняли, что "Кадиллак" — эта машина, которую он у нас 13 декабря арендовал. На каждом нашем автомобиле установлены трекеры слежения, на этом "Кадиллаке" тоже. По ним мы узнали, что машину бросили у ГПНТБ на улице Кирова. Но на ней были другие госномера. В остальном с машиной было все в порядке", - рассказали в компании проката автомобилей "За рулем". 

Внутри автомобиля были детские санки.

Ошиблась дверью и получила в нос: в России женщину-врача избил нетрезвый мужчина

В ходе расследования брат пропавшей Натальи поведал, что семья могла улететь в Москву.

Эту информацию проверили. В аэропорту Толмачево они действительно купили билеты на самолет.

Приметы пропавших:

Александр — рост 175 см, худощавый, глаза карие. Был одет в черный пуховик, синие джинсы, черные кроссовки.

Наталья такого же роста и телосложения, волосы светло-русые. Была одета в светлый пуховик и обута в светлые короткие сапоги.

Старшая дочь, Вика, рыжая, младшая Ева русая и кудрявая. Вика предположительно была одета в белый комбинезон, на Еве были белый комбинезон, белые сапоги, белые шапка и шарф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Новосибирск, Исчезновение.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Учитель за волосы выволок школьницу из класса: видео инцидента в украинской школе попало в сеть
02 "Щедрик" в исполнении оркестра ВВС США покорил сеть: видео стремительно набирает просмотры
03 Расстановка сил в Карабахе серьезно поменялась: в сети сравнили карты
04 На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)
05 Популярная Instagram-блогер умерла от анорексии (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео
Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео
Зомби-апокалипсис уже наступил? Российский памятник напугал и рассмешил сеть (фото)
Зомби-апокалипсис уже наступил? Российский памятник напугал и рассмешил сеть (фото)
Штирлицы оказались алкоголиками: в России рассказали, как неудавшееся убийство Навального ударило лично по Путину
Штирлицы оказались алкоголиками: в России рассказали, как неудавшееся убийство Навального ударило лично по Путину
Ведущая на &quot;1+1&quot; дала советы родителям, как вести себя с подростками
Ведущая на "1+1" дала советы родителям, как вести себя с подростками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь