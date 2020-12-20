В деле с загадочным исчезновением семьи в Новосибирске всплыл криминал

В истории с загадочным исчезновением семьи в Новосибирске всплыли новые детали.

Как сообщает LIFE SHOT в Телеграм, бизнесмен мог просто сбежать в Москву из-за долгов.

По данным источников канала в правоохранительных органах, Александр Фреюк позвонил отцу со скрытого номера и рассказал, что он и семья находятся в российской столице. После этого отец пропавшего бизнесмена забрал заявление из полиции.

Также сообщается, что в одном из разговоров отец Фреюка заявил, что ему начали названивать неизвестные люди, которым его сын якобы по-крупному задолжал.

"Александр занимался в Новосибирске покупкой и продажей подержанных люксовых машин и сам в последнее время катался на арендованном "кадиллаке", который, кстати, просто бросил на улице, когда уезжал из города", - сказано в сообщении.

Также отец бизнесмена заявил, что у него забрали подаренный сыном автомобиль.

Как оказалось, тот был не куплен, а арендован.

Теперь полицейские проверяют информацию, если она подтвердится, то Фреюка будут разыскивать уже как мошенника.

Как сообщалось ранее, в юго-западном районе Москвы легковой автомобиль врезался в сценический реквизит - печку Емели.