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В деле с загадочным исчезновением семьи в Новосибирске всплыл криминал

В деле с загадочным исчезновением семьи в Новосибирске всплыл криминал
Обновлено 21:11 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В истории с загадочным исчезновением семьи в Новосибирске всплыли новые детали. 

Как сообщает LIFE SHOT в Телеграм, бизнесмен мог просто сбежать в Москву из-за долгов. 

По данным источников канала в правоохранительных органах, Александр Фреюк позвонил отцу со скрытого номера и рассказал, что он и семья находятся в российской столице. После этого отец пропавшего бизнесмена забрал заявление из полиции.  

Также сообщается, что в одном из разговоров отец Фреюка заявил, что ему начали названивать неизвестные люди, которым его сын якобы по-крупному задолжал. 

"Александр занимался в Новосибирске покупкой и продажей подержанных люксовых машин и сам в последнее время катался на арендованном "кадиллаке", который, кстати, просто бросил на улице, когда уезжал из города", - сказано в сообщении. 

Также отец бизнесмена заявил, что у него забрали подаренный сыном автомобиль. 

Как оказалось, тот был не куплен, а арендован. 

Теперь полицейские проверяют информацию, если она подтвердится, то Фреюка будут разыскивать уже как мошенника.

Как сообщалось ранее, в юго-западном районе Москвы легковой автомобиль врезался в сценический реквизит - печку Емели.

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Россия, Новосибирск.

Автор:

Телеграф
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