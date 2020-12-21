"Решили брать не качеством": эксперт высмеял военный "маневр" России после боев в Сирии и Карабахе

Действия России создают впечатление, что по итогам противостояния с БПЛА в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, они решили брать не качеством, а количеством.

Об этом заявил военный обозреватель и блогер Александр Коваленко, более известный как "Злой одессит".

Он рассказал, что после того как стало известно о катастрофической эффективности российских ЗРК малой и средней дальности, против малогабаритных БПЛА, в РФ было предложено увеличить заказ на ЗРПК Панцирь-С1, как основной комплекс по борьбе с данными аппаратами.

"Аплодирую стоя! Почему? Да потому, что против малогабаритных БПЛА пушечное вооружение ЗРПК Панцирь-С1 имеет практически нулевую эффективность. Например, при отстреле по цели на расстоянии в 3 км тратится от 4 тыс до 13 тыс снарядов, что соответствует 2 - 6 боекомплектам", - пишет Коваленко.

Эксперт объяснил на примере: летит БПЛА, по нему начинает работать спарка 30-мм 2А38М, а рядом стоят срочники, готовые как на пит-стопе "Формулы-1" заменять Б/К.

Вдобавок он прикрепил видео, на котором ЗРПК "Панцирь-С1" провалил стрельбы по мишени Е-95.

Также он рассказал, что с другой стороны, есть ракеты 57Э6Е. "Но и они показали очень посредственную работу по малогабаритным БПЛА", - отмечает блогер.