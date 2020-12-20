"Цирк, который мы заслужили": шоу Путина для спецслужб в России обсуждают в сети (видео)

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников СВР с профессиональным праздником.

Видео с мероприятий выложил в Твиттер журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Под мелодию «С чего начинается Родина»: В день 100-летия Службы внешней разведки Владимир Путин приехал в штаб-квартиру СВР и возложил цветы к памятнику разведчикам pic.twitter.com/4DSnPiHCaz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 20, 2020

Путин - сотрудникам СВР: Хочу ещё раз поблагодарить вас за службу Родине. Твёрдо знаю, в ваших рядах служат надёжные, мужественные люди. Желаю вам успехов и крепкого здоровья. pic.twitter.com/YM8Nqz0ot3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 20, 2020

Примечательно, что всю свою помпезную речь, Путин зачитывал с листочка, а слово "обеспечение" прочитал с неправильным ударением.

Путин: Продолжив традиции предшественников, служивших еще дореволюционной России, за прошедший век разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны, самоотверженно выполняли сложнейшие задачи, результаты которых оказывали влияние на ход всей мировой истории. pic.twitter.com/r2RAhoUdlO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 20, 2020

В комментариях к записи люди речь Путина не оценили.

"Кучка бездельников, живущая за счет народа и выдумывающая свои "подвиги"

"Воры в законе на сходке"

"А сколько народу на тот свет отправлено, миллионы"

"Завклубом советской воинской части в Дрездене выдает себя за "разведчика". Самому не смешно?"

Как сообщалось ранее, российский оппозиционный политик Леонид Гозман прокомментировал провал операции по отравлению Алексея Навального, назвав это "ударом по престижу Путина".