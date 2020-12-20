В России мужики пытались выпрямить цистерну сжатым воздухом, но что-то пошло не так: курьезное видео попало в сеть

В России мужчины решили проявить "смекалочку" и выпрямить мятую цистерну сжатым воздухом. Однако что-то пошло не так.

Записью происшествия поделился Телеграм-канал Mash.

"Мужики из посёлка Мишкино Курганской области немножко не рассчитали давление. Хотели выпрямить цистерну, накачав её воздухом — в итоге бедному Оптимусу Прайму оторвало кабину", - говорится в подписи к видео.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика

На кадрах заметно, что взрыв разрушил кабину грузовика и прорвал заднюю стенку цистерны. О пострадавших информации не поступало.

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