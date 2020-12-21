Военные Армении попали в ловушку в Карабахе и 70 дней скрывались в тылу врага: удивительная история на видео

Во время активной фазы боевых действий войны за Нагорный Карабах, группа армянских военнослужащих оказалась отрезанной от основных сил и на протяжении 70 дней выживала в глубоком тылу азербайджанских позиций.

Об этом сообщается в эфире Общественного телевидения непризнанной "НКР".

Отмечается, что срочники Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Аргаманян, Руслан Туманян оказались в тылу 12 октября и все это время прятались в лесах, горах и заброшенных зданиях.

Однажды их группа чуть не попала в плен, когда солдаты Азербайджана вошли в заброшенный дом, в котором они прятались, однако их чудом не обнаружили.

Один из них, Давид Саакян, получил ранение в руку.

"Мы смогли преодолеть боль, так как желание жить было сильнее этой боли", - рассказал он.

В конечном итоге, им удалось найти связь и отыскаться. Сейчас их жизни ничего не угрожает, хотя у всех обморожены ноги.

Глава непризнанной "республики" Араик Арутюнян опубликовал их имена и отправился на встречу с ними.

Как сообщалось ранее, депутат Наира Зограбян заявила, что в одном из сел, расположенных в Армении, были замечены азербайджанские солдаты.