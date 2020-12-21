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Военные Армении попали в ловушку в Карабахе и 70 дней скрывались в тылу врага: удивительная история на видео

Военные Армении попали в ловушку в Карабахе и 70 дней скрывались в тылу врага: удивительная история на видео
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во время активной фазы боевых действий войны за Нагорный Карабах, группа армянских военнослужащих оказалась отрезанной от основных сил и на протяжении 70 дней выживала в глубоком тылу азербайджанских позиций. 

Об этом сообщается в эфире Общественного телевидения непризнанной "НКР". 

Отмечается, что срочники Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Аргаманян, Руслан Туманян оказались в тылу 12 октября и все это время прятались в лесах, горах и заброшенных зданиях. 

Однажды их группа чуть не попала в плен, когда солдаты Азербайджана вошли в заброшенный дом, в котором они прятались, однако их чудом не обнаружили. 

Один из них, Давид Саакян, получил ранение в руку. 

"Мы смогли преодолеть боль, так как желание жить было сильнее этой боли", - рассказал он. 

В конечном итоге, им удалось найти связь и отыскаться. Сейчас их жизни ничего не угрожает, хотя у всех обморожены ноги. 

Глава непризнанной "республики" Араик Арутюнян опубликовал их имена и отправился на встречу с ними. 

Как сообщалось ранее, депутат Наира Зограбян заявила, что в одном из сел, расположенных в Армении, были замечены азербайджанские солдаты

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Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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