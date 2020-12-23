"Подарочек" на Новый год: в России церковники выкопали многолетние ели "на нужды храма" (фото)

Во дворе одного из домов Петербурга рабочие выкопали 20-летние ели. Вскоре деревья обнаружили на территории находящего неподалеку храма Святителя Николая. Случилось это непосредственно перед визитом туда петербургского митрополита.

Об этом сообщает Telegram-канал Расстрига.

Возмущенные жители потребовали вернуть ели на место, однако выяснилось, что никто к их неожиданному переселению не причастен.

В храме заявили, что приняли украденные ели «в дар». О возврате деревьев они молчат.

В сети поднялось обсуждение по этому поводу. У многих действия руководства храма вызывает негодование.

"Богу, видимо, должно понравиться", "И правда зачем деньги тратить", "Ну как так можно, уроды моральные", "Это как в "золотом теленке" - деньги есть, но ручки привыкли по чужим карманам шарить", "Пробили очередное днище", - пишут в комментариях.