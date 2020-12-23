Путин под Новый год "накормил" медиков старыми обещаниями

Президент России Владимир Путин снова обнадежил российских врачей выходным 31 декабря и посулил двойные выплаты за работу с коронавирусными больными на новогодних праздниках.

Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT", публикуя видео выступления главы РФ.

"Что касается выплаты зарплаты медикам, которые работают в выходные и праздничные дни, должны по законодательству получать двойную зарплату", - сказал Путин.

Отметим, что Путин в марте уже поручал повысить зарплату медикам, работающим напрямую с больными COVID-19.Тогдаречь шла о надбавках к основной зарплате. Интересно, что Минздрав тогда даже выступил с предложением назначить таким категориям медиков доплаты к зарплатам в размере от 20 до 100 процентов от обычных выплат. Но, в итоге, несмотря на обещания российского гаранта, по факту реальные зарплаты медработников почти не выросли за время пандемии. Поскольку на фоне «коронаавирусных» доплат руководители медучреждений снижали оклад за счет других положенных начислений, просто не выплачивая их.

В связи с этой ситуацией, пользователи усомнились в том, что в этот раз обещания Путина окажутся реальными.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Путин неоднократно устраивал на камеру пиар-акции вроде встречи с детьми или "простым народом" исключительно для рейтинга.