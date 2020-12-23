Умер российский олигарх Сосин: после ряда скандалов он переживал трудный период

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Среда, 23.12.2020
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21:10 Сегодня Телеграф

Российский миллиардер Игорь Сосин скончался на африканском острове Занзибаре.

Обэтом сообщает Telegram-канал "Baza".

Причины его гибели пока точно неизвестны, по словам родных, в среду утром, 23 декабря, его просто не смогли разбудить, а прибывшие врачи констатировали лишь констатировали его смерть. По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца во сне.

Известно, что на Занзибаре Сосин отдыхал вместе со своей 18-летней дочерью Таисией и своей знакомой. На остров он прилетел несколько дней назад и планировал именно здесь встретить Новый год.

Как рассказали люди из близкого окружения бизнесмена, в последние месяцы Игорь Сосин находился в состоянии бракоразводного процесса со своей женой Инной, но до последнего момента все юридические формальности еще не были закончены.

По словам людей, близко знавших Сосина, он тяжело переносил ситуацию с разводом и был морально истощен. Предновогодний отпуск супруги проводили раздельно. Сейчас Инна, узнав о смерти супруга, уже вылетела в Москву с Багамских островов, где находилась вместе со своим другом.

Широкой публике имя Игоря Сосина стало известно несколько лет назад, после того, как в отеле в Казани была убита его бывшая жена Анастасия. Как выяснилось позже, ее убил их общий с Игорем сын Егор. Юношу после этого признали психически нездоровым.

По данным Telegram-канала, российские предприниматели Александр Соркин и Михаил Фридман помогают семье Игоря Сосина доставить его тело в Россию, а также организовать похороны и церемонию прощания.

Как сообщает Telegram-канал "Героиня на карантине-крокодил", Игорь из первой когорты тех селфмейд бизнесменов 90-х, которые сделали состояние своей головой и руками без приватизации, рейдерских захватов, разборок и отжимов.

"Простой парень из Череповца еще сидя на студенческой скамье МИСиС зарабатывал торговлей отделочными материалами, - говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал "Небожена", ранее 13-летний сын Сосина избил известного репера Гуфа.

Как передает Telegram-канал "Mash", мать Сосина призналась, что Сосин внимательно относился к здоровью — всегда шел к врачам в случае недомогания. Однако сегодня утром его тело обнаружили в номере.

Как сообщал "Телеграф", ранее от коронавируса умер владелец сгоревшего в августе прошлого года отеля "Токио Стар" Вадим Черный.

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Все по теме:

Миллиардеры, Фото, Смерти, Игорь Сосин.

Автор:

Телеграф
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