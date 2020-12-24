«Пионервожатая с похмелья»: Мария Захарова насмешила странным нарядом (фото)

В четверг, 24 декабря, на брифинге Министерства инностранных дел РФ произошел конфуз: Директор департамента информации и печати МИД Российской Федерации Мария Захарова пришла на мероприятие с голыми коленями и в красной юбке. Сеть ошеломило такое появление госслужащей.

Об этом сообщили в Твиттере "Вал Мишель".

"Как это развидеть? Лучше бы она танцевала - было оправдание, что бухая. Кто-нибудь, скажите, этой хабалке с рынка, что такие колени в приличном обществе не показывают. Макияж "подшофе" тоже", - так прокомментировал данную выходку Захаровой владелец поста в Твиттер.

Как это развидеть? Лучше бы она танцевала - было оправдание, что бухая.

Кто-нибудь, скажите, этой хабалке с рынка, что такие колени в приличном обществе не показывают. Макияж "подшофе" тоже. pic.twitter.com/NQ6Ydywbv3 — Вал Мишель (@VALMICHEL7) December 24, 2020

В свою очередь другие пользователи также высказались по данному поводу.

Стоит напомнить, что ранее Жириновский и Путин обсудили запрет иностранных слов и слова локдаун.