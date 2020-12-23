"Дед взялся за самые острые вопросы": спор Путина и Жириновского попал на видео

23 декабря глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил против употребления слова "локдаун" в русском языке. Президент России Владимир Путин указал ему на противоречие.

Об этом сообщили росСМИ.

Во время онлайн-совещания главы государства с лидерами парламентских фракций произошел забавный инцидент. Когда слово дали Жириновскому, он начал громко возмущаться по поводу "издевательства" над русским языком.

"Локдаун. Какой локдаун? По-русски мы дали термин - режим "Все закрыто". Два слова русских - "все закрыто". Нет - локдаун", - высказал свое недовольство лидер ЛДПР. И спустя три минуты он также сказал: "Запретить продажу путевок за границу. Отозвать все путевки. И пускай все люди знают, что туда ехать бесполезно, там введен режим "локдаун"".

Данное противоречие не ускользнуло от внимания президента РФ и он прямо указал на него главе ЛДПР.

"Обращаю ваше внимание, что вы сами употребили словечко "локдаун"… Вот так вот жизнь заставляет", - сказал Путин.

В то же время журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов также поделился коротким видео из этого разговора политиков.

Путин - на предложение запретить иностранные слова: Обращаю ваше внимание, что вы сами употребили словечко «локдаун». Так вот жизнь заставляет! pic.twitter.com/ARdWajz3gj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2020

В свою очередь пользователи сети не оставили эти заявления без своего комментария.

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