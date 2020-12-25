Четверо погибших, среди раненых ребенок: в России произошло жуткое крушение автобуса (видео)

25 декабря под Рязанью, на 247-м км трассы Р-22 в районе деревни Высокое произошло ДТП: пассажирский автобус с людьми опрокинулся. Не обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предварительной информации автобус двигался по маршруту Москва — Волгоград. Всего в салоне в момент аварии находилось 26 человека.

По данным МВД, водитель автобуса не справился с управлением, что и стало причиной инцидента под Рязанью.

Видео с места событий:

Так, в данной аварии, погибли 4 человек, включая водителя и около 11 пострадало, включая ребенка.

На данный момент месте работают экстренные службы.

Остальные детали происшествия уточняются.

Кадры с места инцидента:

Стоит напомнить, что 24 декабря, в Днепре произошло ужасное ДТП - женщина переходила дорогу и оказалась под колесами грузовика.