Виновник уже наказан: причины смертельного крушения автобуса в России объяснило видео из салона

Водитель автобуса, который утром в пятницу, 25 декабря, опрокинулся под Рязанью, погубив жизни четырех человек, заснул за рулем.

Об этом сообщает LIFE SHOT, публикуя видео момента аварии.

Уточняется, что в результате ДТП погибли четыре человека (включая водителя), десять пострадали. Всего в салоне в момент аварии находилось 26 человека.

Судя по кадрам, видно, как автобус едет несколько минут, а потом переворачивается.

По данным МВД, водитель автобуса не справился с управлением, что и стало причиной инцидента под Рязанью.

Как сообщал "Телеграф", 24 декабря, в Днепре произошло ужасное ДТП - женщина переходила дорогу и оказалась под колесами грузовика. Водитель переехал женщину четыре раза. Ей чудом удалось выжить, но медики никаких прогнозов по ее состоянию здоровья не дают.