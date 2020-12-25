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Нового года в Карабахе не будет: уничтожение праздника на видео

Нового года в Карабахе не будет: уничтожение праздника на видео
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Фото: telegram - SputnikArmenia

25 декабря в Армении безобидная ярмарка в центре Степанакерта стала причиной страстей в соцсетях - люди посчитали кощунством проведение увеселительных мероприятий во время траура. Елки с палатками пришлось демонтировать.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Армения.

Пользователи сообщали, что мероприятие организует фонд "Мой шаг" и присутствовать будет супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, что вызвало еще больше недовольства.

"Муж и жена издеваются над нами. Они осквернили Ераблур, а теперь решили испортить новогоднее, и без того не праздничное, настроение арцахских детей. Может она приедет, и случайно пригласит Мехрибан Алиеву на чаепитие в этом палаточном лагере? Нужно бойкотировать мероприятие", - написала организатор протеста Ирина Сафарян. 

Вице-мэр Степанакерта Сурен Тамразян сообщил, что установленные палатки и елка демонтированы, причем городские власти не организовывали этого мероприятия и даже не знают, кто является инициатором.

Фото как проходит демонтаж новогодней ярмарки в Степанакерте:

Видео с места событий:



Стоит напомнить, что оппозиционеры "Движения за спасение родины", которые вышли в центре Еревана с требованием отставки премьера-министра Никола Пашиняна, позднее еще больше "укрепились", развернув палаточный городок, причем этому не помешал ни снег, ни мороз.

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Все по теме:

Армения, Карабах, Елка, Степанакерт.

Автор:

Телеграф
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