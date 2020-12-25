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Эксклюзив из палаты №6: Кургинян выдал невероятное про Украину, "Правый Сектор" и раздел России

Эксклюзив из палаты №6: Кургинян выдал невероятное про Украину, "Правый Сектор" и раздел России
12:39 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Под влиянием США Украина, Беларусь и прочие страны могут стать единым фактором противодействия.

Об этом заявил лидер движения "Суть Времени" Сергей Кургинян в эфире пропагандистского ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Никто не снял с повестки дня Белоруссию… Мне все время говорят, что совокупные силы нескольких стран слабее сил одной страны… пока эти страны не имеют общей цели и не дополняют друг друга по определенным параметрам. Например, у Украины нет военно-морского флота, но у Турции он есть и есть совместные проекты по корветам, согласно которым Турция будет предоставлять Украине военно-морской флот и укреплять ее", - сказал он, назначив Турцию "главнокомандующим" в этом процессе.

Помимо этого,  в ходе интервью Кургинян отметил, что "Игорь Стрелков прибыл в 2014 году на Донбасс с единственной целью поднять мятеж" и якобы сдал половину территории оккупированной части Донецкой области Украине. При этом, он тут же противоречит себе, заявляя, что якобы "существует очень прочная связь между украинскими бандеровцами и русскими власовцами, и эта связь закреплена на международном уровне", а "президент России Владимир Путин всегда был самым яростным сторонником Запада".

В сети тут же стали комментировать заявления Кургиняна.

"Это. Что. Такое. Было. Сергей Ервандович, вы как?" – написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" журналист Ксения Собчак.

 

 

 

"Если бы кто-то хотел "расчленить" нас, он бы это сделал в начале 90х... вместо этого гуманитарку слали", "С 4-го этажа опять вещают? ", "Этот старый маразматик Кургинян еще не такое нафантазирует", - вторят Собчак в комментариях пользователи.

Сергей Кургинян

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине продолжают обсуждать новый мем, возникший из-за шутки журналиста Дмитрий Гордона во время интервью с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, придумывая новые шаржи на эту тему.

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Украина, Россия, Сергей Кургинян.

Автор:

Телеграф
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