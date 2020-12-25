Эксклюзив из палаты №6: Кургинян выдал невероятное про Украину, "Правый Сектор" и раздел России

Под влиянием США Украина, Беларусь и прочие страны могут стать единым фактором противодействия.
Об этом заявил лидер движения "Суть Времени" Сергей Кургинян в эфире пропагандистского ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Никто не снял с повестки дня Белоруссию… Мне все время говорят, что совокупные силы нескольких стран слабее сил одной страны… пока эти страны не имеют общей цели и не дополняют друг друга по определенным параметрам. Например, у Украины нет военно-морского флота, но у Турции он есть и есть совместные проекты по корветам, согласно которым Турция будет предоставлять Украине военно-морской флот и укреплять ее", - сказал он, назначив Турцию "главнокомандующим" в этом процессе.
Помимо этого, в ходе интервью Кургинян отметил, что "Игорь Стрелков прибыл в 2014 году на Донбасс с единственной целью поднять мятеж" и якобы сдал половину территории оккупированной части Донецкой области Украине. При этом, он тут же противоречит себе, заявляя, что якобы "существует очень прочная связь между украинскими бандеровцами и русскими власовцами, и эта связь закреплена на международном уровне", а "президент России Владимир Путин всегда был самым яростным сторонником Запада".
В сети тут же стали комментировать заявления Кургиняна.
"Это. Что. Такое. Было. Сергей Ервандович, вы как?" – написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" журналист Ксения Собчак.
Мы говорим Навальный, подразумеваем Трам-парарам.
© Кургинян.
— Zlo Mordora (@zloy_matroskin) December 24, 2020
Кургинян на старости лет совсем свихнулся?) https://t.co/AZorjjvUZf
— Илья Ремесло (@iremeslo) December 24, 2020
Каким был план по расчленению России?
Сергей Кургинян в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube каналу СоловьёвLive
Полная версия по ссылке https://t.co/6FXndmlQ2e pic.twitter.com/qLIxObwI6V
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) December 24, 2020
"Если бы кто-то хотел "расчленить" нас, он бы это сделал в начале 90х... вместо этого гуманитарку слали", "С 4-го этажа опять вещают? ", "Этот старый маразматик Кургинян еще не такое нафантазирует", - вторят Собчак в комментариях пользователи.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине продолжают обсуждать новый мем, возникший из-за шутки журналиста Дмитрий Гордона во время интервью с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, придумывая новые шаржи на эту тему.