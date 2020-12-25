Скачать
Пятница, 25.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ихтамнет как генетическое кредо: всплыло интересное о погибшем в Карабахе российском сапере
Ихтамнет как генетическое кредо: всплыло интересное о погибшем в Карабахе российском сапере
"Покруче той Аленки": в России нашли еще один жуткий памятник (фото)
"Покруче той Аленки": в России нашли еще один жуткий памятник (фото)
В украинский прокат выходит мультфильм "Душа": интересные факты (видео)
В украинский прокат выходит мультфильм "Душа": интересные факты
"Какая детская наивность": астролог предсказал участь "пожизненно неприкосновенного" Путина
"Какая детская наивность": астролог предсказал участь "пожизненно неприкосновенного" Путина

Ихтамнет как генетическое кредо: всплыло интересное о погибшем в Карабахе российском сапере

Ихтамнет как генетическое кредо: всплыло интересное о погибшем в Карабахе российском сапере
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф

В Нагорном Карабахе при разминировании 17 декабря погиб российский командир группы инженерной разведки и разминирования Международного противоминного центра 29-летний капитан Виталий Мороз.

Об этом сообщило Минобороны РФ только через сутки после ЧП.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - сказано в сообщении.

Мороз

Как сообщает Telegram-канал "KotsNews", у погибшего в районе Шуши офицера имелся орден "За Мужество".

"Орден Мужества - за Пальмиру. Был среди первопроходцев, - уточняют в Telegram-канале. - Это был очень опытный офицер, как, впрочем, и все в Международном противоминном центре. Работал и Лаосе, и в Сирии".

И действительно, как сообщает "Sputnik Армения", Мороз служил в рядах ВС РФ уже 12 лет. У молодого офицера, которого похоронили 22 декабря, остались сын и супруга Екатерина. Семье выплатят компенсация за гибель военного в Нагорном Карабахе.

Мороз

В своем Telegram-канале военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как  блогер под ником "Злой одессит", назвал гибель российского военного "очень показательным, характерным для всего МО РФ моментом".

"Ведь российский контингент в Нагорном Карабахе сейчас находится официально и открыто, под эгидой “миротворческой” миссии. Сам же погибший, 29-летний Виталий Морозов, проводил разминирование в районе Шуши, а не участвовал в некоем боестолкновении. Но даже при всех этих факторах, МО РФ затягивало с объявлением о его гибели, а после долгое время не называло ни имени, ни звания", - отметил он.

По его словам, умение скрывать свои преступления, можно сказать стало национальной особенностью для россиян.

"Ихтамнет это не ситуативная необходимость недоимперского реваншизма скрывать свои преступления – ихтамнет это просто генетическое кредо каждого россиянина", - добавил Коваленко.

Как сообщал "Телеграф", ранее  Армении недалеко от границ Нагорного Карабаха в квартире одного из жилых домов российский военный обнаружил тело своего сослуживца-контрактника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Карабах, Смерти, Саперы, Виталий Мороз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не может без него обходиться: в России рассказали о медицинском аппарате на теле Путина
02 «Пионервожатая с похмелья»: Мария Захарова насмешила странным нарядом (фото)
03 Родилась с "волчьей пастью": "танцующий миллионер" показал первое фото дочери (фото)
04 Конец будет плохим: Алиев ультимативно назвал Армении свои правила игры в Карабахе
05 Эксклюзив из палаты №6: Кургинян выдал невероятное про Украину, "Правый Сектор" и раздел России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загадочное убийство в Крыму списали на военного, учившего детей воевать за оккупантов
Загадочное убийство в Крыму списали на военного, учившего детей воевать за оккупантов
Как праздновать Новый год в условиях пандемии коронавируса в Украине
Как праздновать Новый год в условиях пандемии коронавируса в Украине
Нового года в Карабахе не будет: уничтожение праздника на видео
Нового года в Карабахе не будет: уничтожение праздника на видео
Полякова, DZIDZIO, Каменских: украинские звезды поздравляют с Рождеством (фото)
Полякова, DZIDZIO, Каменских: украинские звезды поздравляют с Рождеством (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь