Ихтамнет как генетическое кредо: всплыло интересное о погибшем в Карабахе российском сапере

В Нагорном Карабахе при разминировании 17 декабря погиб российский командир группы инженерной разведки и разминирования Международного противоминного центра 29-летний капитан Виталий Мороз.

Об этом сообщило Минобороны РФ только через сутки после ЧП.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - сказано в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал "KotsNews", у погибшего в районе Шуши офицера имелся орден "За Мужество".

"Орден Мужества - за Пальмиру. Был среди первопроходцев, - уточняют в Telegram-канале. - Это был очень опытный офицер, как, впрочем, и все в Международном противоминном центре. Работал и Лаосе, и в Сирии".

И действительно, как сообщает "Sputnik Армения", Мороз служил в рядах ВС РФ уже 12 лет. У молодого офицера, которого похоронили 22 декабря, остались сын и супруга Екатерина. Семье выплатят компенсация за гибель военного в Нагорном Карабахе.

В своем Telegram-канале военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как блогер под ником "Злой одессит", назвал гибель российского военного "очень показательным, характерным для всего МО РФ моментом".

"Ведь российский контингент в Нагорном Карабахе сейчас находится официально и открыто, под эгидой “миротворческой” миссии. Сам же погибший, 29-летний Виталий Морозов, проводил разминирование в районе Шуши, а не участвовал в некоем боестолкновении. Но даже при всех этих факторах, МО РФ затягивало с объявлением о его гибели, а после долгое время не называло ни имени, ни звания", - отметил он.

По его словам, умение скрывать свои преступления, можно сказать стало национальной особенностью для россиян.

"Ихтамнет это не ситуативная необходимость недоимперского реваншизма скрывать свои преступления – ихтамнет это просто генетическое кредо каждого россиянина", - добавил Коваленко.

Как сообщал "Телеграф", ранее Армении недалеко от границ Нагорного Карабаха в квартире одного из жилых домов российский военный обнаружил тело своего сослуживца-контрактника.