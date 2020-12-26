В сети нашли логичное объяснение поставкам российской вакцины в Аргентину

Россия отправила партию из 300 тысяч вакцин "Спутник V" в Аргентину, однако в сети напомнили об одном курьезном инциденте.

"У дома правительства Аргентины развернули плакат с благодарностью за нашу вакцину", - сообщают росСМИ.

Утверждается, что более 100 жителей Аргентины уже встали в электронную очередь.

300 000 доз из 20 млн! 100 000 жителей Буэнос Айреса уже встали в электронную очередь. Самолет с первой партией российской вакцины "Спутник V" прибыл в Аргентину. pic.twitter.com/ZV3v86m1u6 — Альбац Манделаки (@AlbatsManda) December 26, 2020

Жители России после этого напомнили, что в Свердловскую область доставили лишь 3,5 тысячи доз.

Приоритеты:

В Свердловскую область доставлено 3 550 доз вакцины "Спутник". В Аргентину из России доставлено 300 000 доз вакцины "Спутник". — CRZY PRTNER (@tvoi_partner) December 25, 2020

Впрочем, многие также напомнили, что в 2018 году в посольстве России в Аргентине было обнаружено почти 400 килограмм кокаина.

Внушительный груз белого порошка был оформлен, как дипломатический груз. После этого в Аргентине почти год велось крупномасштабное расследование.

Как думаете, самолёт, который увёз в Аргентину 300,000 доз вакцины, обратно порожняком летит? — Pavel Chikov (@pchikov) December 25, 2020

Вы же понимаете, в Аргентину доставят Спутник, а обратно повезут кокс. Канал проверенный! pic.twitter.com/7zc3L397s6 — Ким Чен Пу (@KimChenPutin) December 24, 2020

Напомним, в РФ заявили об эффективности вакцины "Спутник V" для лиц старше 60 лет. Теперь в сети ждут, когда же Путин сделает прививку в прямом эфире.