Испугали деда: Путина лишили отмазки от вакцинации в прямом эфире

В российских СМИ появилось сообщение о том, что вакцина от COVID-19 "Спутник V" показала свою эффективность для людей старше 60 лет. На фоне этого, сеть замерла в ожидании вакцинации президента РФ Владимира Путина, который накануне отказался от вакцинации "Спутником", придумав неубедительную "отмазку".

"Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" для лиц старше 60", - пишет RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Там же приводят заверения производителя, о том, что вакцина показала более 90% эффективности.

Тем не менее, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент сам скажет, когда будет готов вакцинироваться.

На новости о вакцине отреагировала российский политик Ксения Собчак.

"Владимир Владимирович, ваш выход", - написала она.

В сети тоже не оставили новость без внимания.

Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости. Ранее на пресс-конференции Путин заявил, что привьется отечественной вакциной, как только разрешат врачи. pic.twitter.com/hJwBcg2wJT — Ковид-сёрфер (@_Skitalets_) December 26, 2020

Ну что, одобрили в России Спутник V для тех, кому за 60! Привьется Путин в прямом эфире? Можно же как на BBC - без иголки) pic.twitter.com/Sv0ghB2VoV — Bubnov Alexey (@bubnov_alexey_v) December 26, 2020

Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет Ждем видяху как Путин "прививается" — сувенирное-оружиеСПБ (@SouvenirsSpb) December 26, 2020

Напомним, ранее блогер Алексей Братущак объяснил, почему Путин так и не сделал прививку от коронавируса, назвав российскую вакцину "очередным фуфломицином".