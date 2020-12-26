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Суббота, 26.12.2020
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Стало известно, сколько "миротворцы" России зарабатывают в Карабахе

Стало известно, сколько "миротворцы" России зарабатывают в Карабахе
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В сети появилась информация о том, сколько получают российские "миротворцы" в Карабахе. 

Об этом говорится в данных, приведенных газетой вооруженных сил РФ Redstar

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, финансирование миссии в Карабахе производится за счет дополнительного выделения бюджетных средств.

"Также предусмотрены дополнительные выплаты личному составу, принимающему участие в операции по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Они составят два оклада денежного содержания", - сказала она. 

Согласно данным Министерства обороны РФ, рядовой армии получает 5 тысяч рублей (1,9 тысяч гривен), сержант 6 500 рублей (2,5 тысяч гривен), лейтенанта - 10 тысяч (3,8 тысяч гривен) и т.д. 

Помимо этого, военнослужащие армии РФ получают дополнительные оклады в зависимости от занимаемой должности. 

Добавим, что в Карабахе в рамках миротворческой миссии размещено около 2 тысяч российских военных. 

Как сообщалось ранее, после звонка Лаврова, в Армении заговорили о создании "союзного государства"

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Все по теме:

Россия, Карабах, Татьяна Шевцова.

Автор:

Телеграф
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