Стало известно, сколько "миротворцы" России зарабатывают в Карабахе

В сети появилась информация о том, сколько получают российские "миротворцы" в Карабахе.

Об этом говорится в данных, приведенных газетой вооруженных сил РФ Redstar

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, финансирование миссии в Карабахе производится за счет дополнительного выделения бюджетных средств.

"Также предусмотрены дополнительные выплаты личному составу, принимающему участие в операции по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Они составят два оклада денежного содержания", - сказала она.

Согласно данным Министерства обороны РФ, рядовой армии получает 5 тысяч рублей (1,9 тысяч гривен), сержант 6 500 рублей (2,5 тысяч гривен), лейтенанта - 10 тысяч (3,8 тысяч гривен) и т.д.

Помимо этого, военнослужащие армии РФ получают дополнительные оклады в зависимости от занимаемой должности.

Добавим, что в Карабахе в рамках миротворческой миссии размещено около 2 тысяч российских военных.

Как сообщалось ранее, после звонка Лаврова, в Армении заговорили о создании "союзного государства".