Российские военные пальнули из пушки по "Детскому миру" и красиво объяснили конфуз

В российском Пскове 24 декабря военный случайно произвел два выстрела из 30-мм пушки боевой машины в воздух.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, один из снарядов прилетел в близлежащий торговый центр и угодил в "Детский мир".

"Инцидент произошёл на территории военной части, где 19-летний ефрейтор Комаров обслуживал БМД-4 — боевую десантную машину. Во время работ что-то пошло не так, и она дважды пальнула в воздух из автоматической пушки. Всё, наверное, можно было бы замять, но болванка одного из боеприпасов прилетела в крышу ТРЦ "Фьорд Плаза", пробила её и приземлилась на втором этаже. Прямо в "Детском мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чудом никто не пострадал, однако из ТРЦ пришлось эвакуировать посетителей.

Командование Псковского гарнизона лишь в пятницу, 25 декабря, смогло установить судьбу второго снаряда.

Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал", - заявили в гарнизоне, отметив, что выстрелы были "непроизвольными".

Как сообщалось ранее, Россия отправила партию из 300 тысяч вакцин "Спутник V" в Аргентину, однако в сети напомнили об инциденте с кокаином.