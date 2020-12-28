В Чечне средь бела дня напали на полицейских: есть убитые и раненые (видео)

28 декабря в Чечне в Грозном произошло ЧП: на проспекте Путина в самом центре города случилось нападение на сотрудников ДПС. В результате несколько челове погибло и не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

Согласно заявленной нформации в результате инцидента пострадали двое работников ППС, а также двое сотрудников ГИБДД погибли.

В то же время с больницу с места проишествия доставили одного раненого мужчину. В настоящий момент полиция выясняет, участник ли он конфликта или случайный прохожий.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Кадры с места событий:











Стоит напомнить, что ранее в центре Берлина в районе Кройцберг произошла стрельба, в результате которой ранения получили четыре человека.