В России задержали бывшего духовника Поклонской и завели на него дело: детали скандала

28 декабря в России в Свердловской области правоохранители задержали отлученного от церкви схимонаха Сергия (Романова), которого называют бывшим духовником Натальи Поклонской. Событие произошло в захваченном им Среднеуральском монастыре.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "360tv".

Стоит отметить, что против Сергия (Романова) уже возбудили уголовное дело.

При этом проверять отлученного от церкви экс-схиигумена на склонение детей к суициду силовики начали еще две недели назад - после обращения свердловского детского омбудсмена Игоря Морокова.

Таким образом бывший схиигумен Сергий (Романов) был задержан. По словам сторонников отлученного от церкви священника правоохранители взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь.

Очевидцы выложили видео с места событий. На кадрах видно, как полицейские стоят во внутреннем дворе храма.

Сергия в ближайшее время доставят на допрос в СУ СКР по Свердловской области. Информацию об этом подтверждают в силовых органах и адвокат Романова.







Стоит напомнить, что ранее в оккупированном Донецке боевики т.н. "МГБ ДНР" задержали российского пропагандиста Романа Манекина.