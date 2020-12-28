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В Донецке задержали известного пропагандиста: бывший узник боевиков "ДНР" раскрыл детали

В Донецке задержали известного пропагандиста: бывший узник боевиков "ДНР" раскрыл детали
20:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В оккупированном Донецке боевики т.н. "МГБ ДНР" задержали российского пропагандиста Романа Манекина.  

Как пишет Guildhall, об этом сообщили в "пресс-службе" "ведомства".

Отмечается, что Манекину инкриминируется сотрудничество бывшим пленником боевиков Станиславом Асеевым "в ущерб интересам государственной безопасности республики". 

На этом основании гражданина России задержали и проводят "проверочные мероприятия". 

По утверждению оккупантов, Асеев якобы пытался выведать у Манекина контакты "судей", которые могли бы за деньги вынести оправдательные или мягкие приговоры в отношении некоторых лиц. 

Сам Станислав Асеев назвал заявления боевиков фейком, отметив, что через такую же схему прошел и он сам. 

"Через точно такую же схему прошел и я сам, когда в 17-ом скачали мою аватарку с аккаунта "Станислав Васин", влепили ее на фейковый и создали нужную им переписку "от ГУРа", которую после ареста приобщили к моему делу. Когда говоришь, что такого ты не писал и вообще никакой не агент - просто крутят волшебную ручку тапика - и ты тут же подписываешь фразу "с моих слов записано верно, мною прочитано", - написал он, предположив, что с Манекиным происходит то же самое.

Манекина с 2017 года задерживали трижды. Он часто критикует нынешних главарей боевиков, в том числе и Дениса Пушилина. 

Как сообщалось ранее, оккупанты отправили на 17 лет за решетку одного из участников обмена пленными. 

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Все по теме:

ДНР, Роман Манекин, ОРДЛО, Станислав Асеев.

Автор:

Телеграф
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