В Донецке задержали известного пропагандиста: бывший узник боевиков "ДНР" раскрыл детали

В оккупированном Донецке боевики т.н. "МГБ ДНР" задержали российского пропагандиста Романа Манекина.

Как пишет Guildhall, об этом сообщили в "пресс-службе" "ведомства".

Отмечается, что Манекину инкриминируется сотрудничество бывшим пленником боевиков Станиславом Асеевым "в ущерб интересам государственной безопасности республики".

На этом основании гражданина России задержали и проводят "проверочные мероприятия".

По утверждению оккупантов, Асеев якобы пытался выведать у Манекина контакты "судей", которые могли бы за деньги вынести оправдательные или мягкие приговоры в отношении некоторых лиц.

Сам Станислав Асеев назвал заявления боевиков фейком, отметив, что через такую же схему прошел и он сам.

"Через точно такую же схему прошел и я сам, когда в 17-ом скачали мою аватарку с аккаунта "Станислав Васин", влепили ее на фейковый и создали нужную им переписку "от ГУРа", которую после ареста приобщили к моему делу. Когда говоришь, что такого ты не писал и вообще никакой не агент - просто крутят волшебную ручку тапика - и ты тут же подписываешь фразу "с моих слов записано верно, мною прочитано", - написал он, предположив, что с Манекиным происходит то же самое.

Манекина с 2017 года задерживали трижды. Он часто критикует нынешних главарей боевиков, в том числе и Дениса Пушилина.

Как сообщалось ранее, оккупанты отправили на 17 лет за решетку одного из участников обмена пленными.