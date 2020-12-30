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Россию заподозрили в создании «оружия Судного дня» на основе Эболы

Россию заподозрили в создании «оружия Судного дня» на основе Эболы
02:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Российских ученых подозревают в проекте "оружия судного дня", связанном со смертельным вирусом Эбола.

Об этом сообщили mirror.co.uk.

Предполагается, что за программой под кодовым названием "Толедо" стоит подразделение московского шпионского агентства ФСБ, связанное с отравлением новичками в Солсбери. 

Следователи полагают, что это название относится либо к испанскому городу, который был поражен смертельной чумой в 1958 году, либо к Толедо, штат Огайо, разрушенному гриппом в 1918 году. 

Один из бывших источников военной разведки Великобритании подтверждает, что Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, могла бы включить Эболу и связанный с ней вирус Марбург в свою оружейную программу.

Источник в Великобритании сообщил: "И в России, и в Великобритании есть лаборатории, изучающие биологическое и химическое оружие, чтобы научиться защищаться от такого оружия, как "новичок".

"Но если одновременно Россия изучает способы создания оружия для Эболы и Марбурга, у этого могут быть ужасающие последствия. Москва неоднократно демонстрировала готовность и способность использовать такое оружие, как новичок, даже на улицах Великобритании. Это может означать, что Россия потенциально активизирует исследования Эболы и Марбурга и рассматривает их смертоносность как оружие", - отмечают следователи.

В организации OpenFacto говорят, что они обнаружили в Министерстве обороны России секретное подразделение под названием 48-й Центральный научно-исследовательский институт, занимающееся изучением "редких и смертельных" патогенов. Он входит в состав 33-го ЦНИИ, разработавшего "Новичок". OpenFacto заявляет, что оба подверглись санкциям США за "вероятное проведение исследований по биологическому оружию". И он утверждает, что 48-й Центральный научно-исследовательский институт поставлял данные в подразделение ФСБ 68240, организацию, стоящую за Толедо.

Стоит напомнить, что ранее 28 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель обвинил российские государственные СМИ в распространении ложной информации о вакцинах от коронавируса, зарегистрированных в Европе и США.

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Россия, Эбола, Вирус, Mirror, Марбург.

Автор:

Телеграф
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