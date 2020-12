«Превращает людей в обезьян»: раскрыта ложь российских пропагандистов про вакцину от коронавируса

28 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель обвинил российские государственные СМИ в распространении ложной информации о вакцинах от коронавируса, зарегистрированных в Европе и США.

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

По словам чиновника деятельность росСМИ направлена на те страны, где Россия хочет продавать свою вакцину.

"Некоторые иностранные деятели, государственные и негосударственные даже прибегают к проведению кампаний по дезинформации и умышленно распространяют ложную или недостоверную информацию, - говорится в блоге блог Борреля, опубликованном в понедельник. - Они делают это, чтобы повредить нашу способность эффективно отвечать на кризис".

При этом западные производители вакцин открыто высмеиваются росСМИ, что иногда приводит к абсурдным заявлениям: "Вакцины превратят людей в обезьян" ... Очевидно, что такие сообщения направлены на страны, где Россия хочет продавать свою вакцину "Спутник V", - убежден он.

Боррель также заявил, что распространение ложной информации является лишь частью проблемы. Во время пандемии борьбу против ложной информации "используют авторитарные режимы как повод для ограничения основных свобод, особенно свободы волеизъявления и СМИ".

Read my new blog post on the EU's fight against disinformation and manipulation: https://t.co/wLc7BcX2pw

The @eu_eeas has been pioneering for many years in monitoring, analysing and challenging disinformation. And this even more necessary during the pandemic. pic.twitter.com/SCIsmOtalq

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2020