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«Превращает людей в обезьян»: раскрыта ложь российских пропагандистов про вакцину от коронавируса

«Превращает людей в обезьян»: раскрыта ложь российских пропагандистов про вакцину от коронавируса
Обновлено 07:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter

28 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель обвинил российские государственные СМИ в распространении ложной информации о вакцинах от коронавируса, зарегистрированных в Европе и США.

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

По словам чиновника деятельность росСМИ направлена на те страны, где Россия хочет продавать свою вакцину.

"Некоторые иностранные деятели, государственные и негосударственные даже прибегают к проведению кампаний по дезинформации и умышленно распространяют ложную или недостоверную информацию, - говорится в блоге блог Борреля, опубликованном в понедельник. - Они делают это, чтобы повредить нашу способность эффективно отвечать на кризис".

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При этом западные производители вакцин открыто высмеиваются росСМИ, что иногда приводит к абсурдным заявлениям: "Вакцины превратят людей в обезьян" ... Очевидно, что такие сообщения направлены на страны, где Россия хочет продавать свою вакцину "Спутник V", - убежден он. 

Боррель также заявил, что распространение ложной информации является лишь частью проблемы. Во время пандемии борьбу против ложной информации "используют авторитарные режимы как повод для ограничения основных свобод, особенно свободы волеизъявления и СМИ".

Стоит напомнить, что на сегодняшний день оккупанты продолжают испытывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на жителях оккупированного Крымского полуострова в то время, как сами пока не спешат вакцинироваться.

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Все по теме:

Вакцина, Россия, Коронавирус, Covid-19, Спутник V.

Автор:

Телеграф
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