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Оккупанты Крыма отказываются вакцинироваться "Спутником", но испытывают вакцину на людях

Оккупанты Крыма отказываются вакцинироваться "Спутником", но испытывают вакцину на людях
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На сегодняшний день оккупанты продолжают испытывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на жителях оккупированного Крымского полуострова в то время, как сами пока не спешат вакцинироваться.

Об этом сообщила так называемая "руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Наталья Пеньковская.

Согласно заявленной информации, комплекс из двух прививок от COVID-19 получил 41 человек, еще 87 получили первую прививку. Отметим, что вакцинация началась в Крыму еще 15 декабря.

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В то же время так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в ответ на вопрос о том, проходил ли он вакцинацию российским "Спутником", ответил отрицательно. Он оправдался тем, что еще нет достаточного количества доз вакцины, не уточнив при этом о какой количестве речь.

Таким образом, "элита" оккупационной власти в Крыму пока не спешит прививаться вакциной, не прошедшей всех клинических исследований, которой также отказался прививаться президент России Владимир Путин.

Стоит напомнить, что 20 декабря Крым побил рекорд по количеству случаев COVID-19 за сутки.

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Все по теме:

Россия, Крым, Владимир Путин, Коронавирус, Covid-19, Спутник V.

Автор:

Телеграф
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