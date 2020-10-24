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В палаты с COVID-пациентами кладут больных с пневмонией: в Крыму рассказали о ситуации в больницах

В палаты с COVID-пациентами кладут больных с пневмонией: в Крыму рассказали о ситуации в больницах
17:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Несмотря на "красивую" статистику по заболеваемости коронавирусом на территории оккупированного Крыма, жители полуострова ежедневно видят совсем другую картину. 

"Телеграфу" удалось пообщаться с жительницей оккупированного полуострова, чей родственник, мужчина 38 лет, заболел пневмонией.  

"Четыре дня был на аппарате ИВЛ. Сдал тест на коронавирус. Результат отрицательный. Перевели в палату, в которой шесть человек, и ... вперемешку, ковидные и с пневмонией", - сообщает очевидец. 

При том, на уточняющий вопрос о том, что он может подхватить коронавирус там, источник ответил, что "это никого не волнует". 

"Мест нет. Скорую вызвали в 2 ночи, приехала в 10 утра, да и то, после того, как звонили по всем связям", - добавила она. 

Мужчина проживает неподалеку от 7-ой городской больницы Симферополя, несмотря на то, что и больницу и роддом переоборудовали в госпиталь для больных COVID-19, мест там нет.

"Повезли в Железнодорожную, на другой конец города. Там реанимация вся заполнена. Повезли обратно в 7-ю, по дороге кончился кислород. Еле довезли, с дозаправкой баллона", - подытожила она, добавив, что после получения отрицательного результата теста и стабилизации дыхания мужчину все равно отправили в палату с инфицированными коронавирусом. 

Согласно данным Крымской правозащитной группы (КПГ), за истекшие сутки в Крыму подтвержден 261 новый случай заболевания COVID-19. Из них 57 в Севастополе и 204 - в АР Крым. Сообщается о двух новых смертях от этой болезни.

Всего с начала пандемии в Крыму заявляют о 9907 случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией (1913 - в Севастополе и 7994 в АР Крым), из них 189 человек умерло.

Эксперты КПГ считают, что оккупационные власти полуострова умышленно скрывают количество смертей от COVID-19.

По данным СНБО, всего за сутки в Украине обнаружили более 7 тысяч новых случаев COVID-19, таким образом общее число заболевших перевалило за 337 тысяч, подняв Украину на 23 место в общемировом антирейтинге по распространению коронавируса. 

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Все по теме:

Крым, Больницы, Коронавирус, Оккупированный Крым, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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