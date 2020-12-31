В России забредили "вакцинными турами" в Украину

Украине предложили "вакцинные туры" в РФ для после резкого сравнения российской вакцины "Спутник V" с "гибридным оружием России против Украины".

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время своего интервью 28 декабря.

В ответ на данное заявление член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина предложила украинцам проводить "вакцинные туры" в РФ, чтобы привиться от COVID-19.

По ее словам, из-за перехода Украины на дорогостоящие западные аналоги любые вакцины стали дефицитом, и поэтому якобы, тысячи украинцев прививают своих детей в России.

Член комитета Госдумы считает, что украинское правительство якобы боится вакцины из РФ, так как она разрушает русофобские стереотипы.

Стоит напомнить, что 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 млн доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".