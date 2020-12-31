Скачать
Четверг, 31.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится
Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится
Лишил смысла высшую награду: военный назвал "фарсом" раздачу Зеленским званий Героя Украины
Лишил смысла высшую награду: военный назвал "фарсом" раздачу Зеленским званий Героя Украины
В Киеве прогремел взрыв: первые подробности и фото
В Киеве прогремел взрыв: первые подробности и фото
Ломаченко переключился с Лопеса, назвав желаемого соперника (видео)
Ломаченко переключился с Лопеса, назвав желаемого соперника (видео)

Каприз погоды вызвал коллапс: тысячи россиян застряли в аэропорту на Новый год (видео)

Каприз погоды вызвал коллапс: тысячи россиян застряли в аэропорту на Новый год (видео)
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф Фото: telegram - bazabazon

В четверг, 31 декабря в московской аэропорту Домодедово пришлось отменить и перенести множество полетов. А все по причине ледяного дождя.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База. Там также поделились кадрами заполненного эропорта.

Так, согласно заявленным данным, в аэропорту тысячи пассажиров лишились возможности отправиться к себе домой или улететь за границу из-за непогоды.

Фото с места событий:

В то же время такая ситуация присутствует не только в Домодедово, более 150 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш. Там также показали видео, насколько атмосфера в аэропорту близка к митингующей.

По заявленным данным пилотам самолетов S7 раздали инструкции для вылета без питания - чтобы еще сильнее не задерживать рейсы.

Стоит напомнить, что похожая ситуация произошла еще 16 декабря, на районы северной Японии обрушился мощный снегопад. Скопление снега достигло 126 сантиметров в городе Нишивага, что полностью парализовало работу авиатранспорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Россия, Непогода, Домодедово, Ледяной дождь, Лёд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На теле не было живого места: попавшего под автобус парня бросили умирать на рынке в Бердичеве
02 Порошенко сделал признание по поводу операции с «вагнеровцами»
03 Мендель не дорабатывает? Вокруг поездки Зеленского в Ивано-Франковск вспыхнул скандал
04 Этим явно будут пользоваться: увольнение Кривоноса показало слабость Зеленского
05 Бывший муж Полины Гагариной устроил певице неприятный «сюрприз» под Новый год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Нежравшие весь год...&quot; Очереди украинцев за новогодними покупками шокировали сеть (видео)
"Нежравшие весь год..." Очереди украинцев за новогодними покупками шокировали сеть (видео)
Впервые за 17 лет: под Новый год Киев установил погодный рекорд
Впервые за 17 лет: под Новый год Киев установил погодный рекорд
Пашинян и Алиев готовят новое соглашение по Карабаху? Что известно
Пашинян и Алиев готовят новое соглашение по Карабаху? Что известно
Оливье и селедка под шубой не обязательно осядут на талии: новогодние лайфхаки диетологов
Оливье и селедка под шубой не обязательно осядут на талии: новогодние лайфхаки диетологов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь