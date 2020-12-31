Каприз погоды вызвал коллапс: тысячи россиян застряли в аэропорту на Новый год (видео)

В четверг, 31 декабря в московской аэропорту Домодедово пришлось отменить и перенести множество полетов. А все по причине ледяного дождя.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База. Там также поделились кадрами заполненного эропорта.

Так, согласно заявленным данным, в аэропорту тысячи пассажиров лишились возможности отправиться к себе домой или улететь за границу из-за непогоды.

Фото с места событий:

В то же время такая ситуация присутствует не только в Домодедово, более 150 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш. Там также показали видео, насколько атмосфера в аэропорту близка к митингующей.

По заявленным данным пилотам самолетов S7 раздали инструкции для вылета без питания - чтобы еще сильнее не задерживать рейсы.

Стоит напомнить, что похожая ситуация произошла еще 16 декабря, на районы северной Японии обрушился мощный снегопад. Скопление снега достигло 126 сантиметров в городе Нишивага, что полностью парализовало работу авиатранспорта.