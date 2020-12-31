"Он точно больной": в новогоднем поздравлении Путина подметили неладное (видео)

Президент России Владимир Путин озадачил сеть свои новогодним поздравлением, в котором он упомянул о "рождестве Победы" и российской армии.

Соответствующие кадры обнародованы в Телеграм-канале "Vitauskas NEWS POST"

"Каким же нужно быть больным на голову чтобы в новогоднем обращении рассказывать о войне, которая закончилась 75 лет назад, "нацистской заразе", а также об оккупантах-"ихтамнетах" по всей планете, "защищающих" на дальних и ближних подступах "мирную" страну, на которую никто не собирается нападать?!"

Как сообщалось ранее, российский политолог и социолог Игорь Эйдман предсказал для Путина непростой год из-за избрания президентом США Джо Байдена, неудавшуюся попытку отравления оппозиционера Алексея Навального, а также ситуации с акционерами ЮКОСа.