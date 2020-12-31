В России назревает скандал: данные о кортежах Путина сливали через WhatsApp

Центр специального назначения по безопасности движения (ЦСН БДД) МВД России в течение трех лет собирало и хранило секретные данные о перемещении первых лиц страны в чатах WhatsApp.

Об этом BBC рассказали двое бывших и один действующий сотрудник спецбатальона.

В задачи Центра входит профилактика и контроль безопасности движения на дорогах во время крупных международных мероприятий, а также сопровождение кортежей первых лиц страны и иностранных лидеров.

В 2016 году главой ЦСН БДД стал полковник полиции Анатолий Макаренков, который и велел командирам всех взводов собирать секретные данные.

Один из бывших работников Центра старший инспектор майор Василий Ветитнев подал обращение к генпрокурору Игорю Краснову. В нем говорится, что полковник потребовал создать совместный с подчиненными групповой чат в WhatsApp и передавать туда информацию о своем местонахождении и передвижении первых лиц.

По его словам, в таких чатах состоит более 200 человек.

Ветитнев отметил, что штаб-квартира WhatsApp находится в США, а о методах шифрования данных ничего не известно. Помимо того скриншоты данных могут быть переданы третьим лицам.

Помимо того, источники издания отмечают, что сливать данные в WhatsApp их заставляли под давлением. В частности грозили лишить ежегодной премии

Отметим, что подобная информация должна передаваться исключительно через средства спецсвязи.

Как сообщалось ранее, в сети появилась детальная база данных о передвижении агентов ФСБ, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.