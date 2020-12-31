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В России назревает скандал: данные о кортежах Путина сливали через WhatsApp

В России назревает скандал: данные о кортежах Путина сливали через WhatsApp
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Центр специального назначения по безопасности движения (ЦСН БДД) МВД России в течение трех лет собирало и хранило секретные данные о перемещении первых лиц страны в чатах WhatsApp. 

Об этом BBC рассказали двое бывших и один действующий сотрудник спецбатальона. 

 В задачи Центра входит профилактика и контроль безопасности движения на дорогах во время крупных международных мероприятий, а также сопровождение кортежей первых лиц страны и иностранных лидеров.  

В 2016 году главой ЦСН БДД стал полковник полиции Анатолий Макаренков, который и велел командирам всех взводов собирать секретные данные. 

Один из бывших работников Центра старший инспектор майор Василий Ветитнев подал обращение к генпрокурору Игорю Краснову. В нем говорится, что полковник потребовал создать совместный с подчиненными групповой чат в WhatsApp и передавать туда информацию о своем местонахождении и передвижении первых лиц. 

По его словам, в таких чатах состоит более 200 человек. 

Ветитнев отметил, что штаб-квартира WhatsApp находится в США, а о методах шифрования данных ничего не известно. Помимо того скриншоты данных могут быть переданы третьим лицам. 

Помимо того, источники издания отмечают, что сливать данные в WhatsApp их заставляли под давлением. В частности грозили лишить ежегодной премии

Отметим, что подобная информация должна передаваться исключительно через средства спецсвязи. 

Как сообщалось ранее, в сети появилась детальная база данных о передвижении агентов ФСБ, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

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Все по теме:

Россия, WhatsApp.

Автор:

Телеграф
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