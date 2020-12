В сеть слили базу данных поездок отравителей Навального: в ней есть совпадения с маршрутами политика

В сети в открытом доступе появились данные о перемещении офицеров ФСБ, которые предположительно причастны к попытке отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Данные доступны в документе "FSB Poison Squad Travel History", размещенном в Google Docs журналистом Bellingcat Христо Грозевым

В базе данных размещена информация о датах и пунктах назначения десяти человек, восемь из которых являются фигурантами расследования Bellingcat и The Insider.

В базе есть информация о 565 поездках, еще две были удалены из неё, так как, по словам Грозева, информация о них может поставить под угрозу ход дальнейшего расследования.

Here is the data. https://t.co/IIdMv25CaH

Please add your comments into the spreadsheets if you find interesting overlaps.

— Christo Grozev (@christogrozev) December 31, 2020