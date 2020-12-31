В сеть слили базу данных поездок отравителей Навального: в ней есть совпадения с маршрутами политика

В сети в открытом доступе появились данные о перемещении офицеров ФСБ, которые предположительно причастны к попытке отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Данные доступны в документе "FSB Poison Squad Travel History", размещенном в Google Docs журналистом Bellingcat Христо Грозевым
В базе данных размещена информация о датах и пунктах назначения десяти человек, восемь из которых являются фигурантами расследования Bellingcat и The Insider.
В базе есть информация о 565 поездках, еще две были удалены из неё, так как, по словам Грозева, информация о них может поставить под угрозу ход дальнейшего расследования.
Here is the data. https://t.co/IIdMv25CaH
Please add your comments into the spreadsheets if you find interesting overlaps.
— Christo Grozev (@christogrozev) December 31, 2020
Журналист Евгений Фельдман, снимавший материалы для фотопроекта "Это Навальный", обнаружил как минимум 10 поездок в города, где оппозиционер вел предвыборную кампанию.
Христо Грозев выложил список поездок отравителей-фсбшников из того, что они сумели найти в базах.
Навскидку нашёл вот такие «совпадения»: поездки кого-то из них в города, в которых в те же дни я снимал кампанию Навального
(1/3)
— Feldman (@EvgenyFeldman) December 31, 2020
Киров — январь https://t.co/xD459GGWE6
Самара, Уфа, Казань, Нижний — март https://t.co/VRgR3P4Pmv
Новосибирск — март https://t.co/57oM5VV2dT
Пенза, Ульяновск — май https://t.co/ryAFX4d2ZD
Челябинск — апрель https://t.co/MfcuiXPK32
Пермь — июнь https://t.co/AUQgSBlLDm
(2/3)
— Feldman (@EvgenyFeldman) December 31, 2020
Омск — сентябрь https://t.co/mYJ0b8vRLi
Владивосток — сентябрь https://t.co/8O3oL96xAe
Архангельск — октябрь https://t.co/uExdCWWNXs
Новокузнецк — декабрь http:// https://t.co/P9l6RaCXnk
(3/3)
— Feldman (@EvgenyFeldman) December 31, 2020
Как сообщалось ранее, Константин Кудрявцев, один из сотрудников ФСБ, участвовавших в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, признался в содеянном и раскрыл подробности спецоперации.