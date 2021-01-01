На росТВ устроили «диверсию» с поздравлением Путина (фото)

В новогоднюю ночь калининградский телеканал "Каскад" показывал обращение президента России Владимира Путина к россиянам, обрезав часть видео. Так, граждани увидели только его подбородок. Вследствие чего в сети возникла волна шуток по данному поводу.

Об этом сообщили flashnord.com.

Там также поделились фото поздравления Путина:

В свою очередь пользователи делились своими комментариями касательно такого конфуза.

"Посмеялись за столом от души. Никогда я так долго не рассматривала подбородок президента", - написала одна из пользовательниц сети.

Стоит отметить, что Путин в своем обращении выразил надежду на преодоление трудностей и поблагодарил тех, кто в уходящем году проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества.

В то же время в Твиттере Mano vardas Oles Filonenko также высказались о поздравлении президента.

"Нацистские преступники и пособники недобитых шпиенов провели вызывающую возмущение всей прогрессивной общественности мира диверсию в новогоднюю ночь. Трудовые коллективы и бригады колхозников гневно клеймят наймитов мирового империализма", - так прокомментировали в соцсети.

Нацистские преступники и пособники недобитых шпиенов провели вызывающую возмущение всей прогрессивной общественности мира диверсию в новогоднюю ночь. Трудовые коллективы и бригады колхозников гневно клеймят наймитов мирового империализма https://t.co/5W7cHfN1nh — Mano vardas Oles Filonenko (@taxfreelt) January 1, 2021

Стоит напомнить, что ранее президент РФ Владимир Путин озадачил сеть свои новогодним поздравлением, в котором он упомянул о "рождестве Победы" и российской армии.