На росТВ устроили «диверсию» с поздравлением Путина (фото)

В новогоднюю ночь калининградский телеканал "Каскад" показывал обращение президента России Владимира Путина к россиянам, обрезав часть видео. Так, граждани увидели только его подбородок. Вследствие чего в сети возникла волна шуток по данному поводу.
Об этом сообщили flashnord.com.
Там также поделились фото поздравления Путина:
В свою очередь пользователи делились своими комментариями касательно такого конфуза.
"Посмеялись за столом от души. Никогда я так долго не рассматривала подбородок президента", - написала одна из пользовательниц сети.
Стоит отметить, что Путин в своем обращении выразил надежду на преодоление трудностей и поблагодарил тех, кто в уходящем году проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества.
В то же время в Твиттере Mano vardas Oles Filonenko также высказались о поздравлении президента.
"Нацистские преступники и пособники недобитых шпиенов провели вызывающую возмущение всей прогрессивной общественности мира диверсию в новогоднюю ночь. Трудовые коллективы и бригады колхозников гневно клеймят наймитов мирового империализма", - так прокомментировали в соцсети.
Нацистские преступники и пособники недобитых шпиенов провели вызывающую возмущение всей прогрессивной общественности мира диверсию в новогоднюю ночь. Трудовые коллективы и бригады колхозников гневно клеймят наймитов мирового империализма https://t.co/5W7cHfN1nh
— Mano vardas Oles Filonenko (@taxfreelt) January 1, 2021
Стоит напомнить, что ранее президент РФ Владимир Путин озадачил сеть свои новогодним поздравлением, в котором он упомянул о "рождестве Победы" и российской армии.