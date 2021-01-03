Россиянину грозит 7 лет тюрьмы за сбор валежника: подробности курьезной истории

В России жителю Гагинского района Нижегородской области грозит до 7 лет тюрьмы за сбор валежника.

Об этом сообщили в эфире программы "Кстати", на местном телевидении.

"Жителю деревни Зверево Гагинского района грозит 7 лет лишения свободы за... сбор валежника. Газового отопления в его доме нет и не было никогда. Ещё раз. 7 лет. За сбор на дрова частей упавших деревьев и веток. Сверхдержава! Нефтегазовый гигант! Это вам не загнивающая Гейропа", - прокомментировал сюжет пользователь Твиттер под псевдонимом Մιtαuskαs, обнародовавший соответствующее видео в сети.

Жителю деревни Зверево Гагинского района грозит 7 лет лишения свободы за... сбор валежника. Газового отопления в его доме нет и не было никогда. Ещё раз. 7 лет. За сбор на дрова частей упавших деревьев и веток. Сверхдержава! Нефтегазовый гигант! Это вам не загнивающая Гейропа! pic.twitter.com/lIzFl8G0ca — Մιtαuskαs (@A_Vit_) January 1, 2021

Как сообщалось ранее, один из калининградских каналов в новогоднюю ночь показал обращение Путина в обрезанном виде.