Будет неожиданность: в России рассказали, как Путин выберет себе преемника

Учитывая характер и привычку к таинственности и эпатажу, президент России Владимир Путин будет до последнего скрывать кандидатуру своего преемника.

Такое мнение высказал российский политолог Евгений Сатановский.

"Кого бы президент Путин не назначал, не убирал или не перемещал – это всегда делалось совершенно неожиданно. И в этот раз я не сомневаюсь в том, что он поступит точно также. Поэтому никто и ничего предугадать не сможет. Это ведь Путин и он именно так устроен", – подчеркнул он.

В подтверждение своих слов Сатановский также напомнил, что за последние два десятка лет никому и никогда не удавалось предсказать кадровые перестановки в российской власти.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в качестве своего преемника Путин может выбрать свою дочь Екатерину Тихонову.