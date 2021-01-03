Российская газета вместо телепрограммы посоветовала не смотреть Соловьева (фотофакт)

В Свердловской области России местная газета "Берёзовский рабочий" выпустила в печать номер, в котором посоветовали поменьше смотреть передачи известного пропагандиста Владимира Соловьёва.

Об этом сообщает "Подъем"

"Поставщик не предоставил программу телеканала "Россия 1". Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьёва – здоровее сон!", - указано в номере от 29 декабря 2020 года.

Главный редактор издания Сергей Стуков отметил позже, что в этот день он получил телепрограммы ото всех каналов, кроме "Россия 1", а так как типография ближе к 2 часам ночи начала грозить не пустить номер в печать, то пришлось придумывать креативный выход из ситуации.

"Обычно мы сдаем газету в печать в 19-20 часов", - сказал он, добавив, что это не первая его выходка.

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