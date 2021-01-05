Путин в бункере попал на забавную карикатуру

Президент России Владимир Путин снова попал в очередную карикатуру известного карикатуриста Сергея Елкина. А все из-за страха главы Кремля перед пандемией коронавируса.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Елкин Карикатуры. Там также поделились картинкой самой карикатуры.

"Такой активный глава государства, как Владимир Путин, не может сидеть ни в каком бункере, говорит Дмитрий Песков. Наш Сергей Елкин в это (почти) верит", - так прокомментировали карикатуру в Телеграм-канале.

Стоит отметить, что на самом рисунке изображен момент из старой сказки "Репка", во время которого все "и дед, и бабка..", готовились вырвать репку. Вот как раз в этой самой репе, которая изображена как бункер и сидит Путин.

Напомним, что ранее Сергей Елкин отреагировал на недавние заявления президента России Владимира Путина забавной карикатурой.