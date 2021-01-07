Страшный "подарок" на Новый год: российская бабушка убила свою внучку и выбросила тело в мусорный бак

В российском городе Чернушка женщина убила собственную внучку, а затем выбросила ее тело в мусорный бак. К счастью, преступление засекли соседи, которые и вызвали полицию.

Об инциденте сообщает региональное управление Следственного комитета по Пермскому краю.

2 января 2021 года полицейские обнаружили в одном из контейнеров для бытовых отходов страшный «подарок» на Новый год – тело новорожденной девочки. На «находку» их натолкнули соседи, которые стали невольными свидетелями ситуации.

Следователи регионального управления СК РФ получили информацию от жителей окрестных домов о том, что в одном из баков находится тело маленького ребенка. Осмотр подтвердил опасения местных жителей – была найдена мертвая девочка.

По «горячим следам» следователи установили, что преступление совершила 59-летняя местная жительница. Ее 37-летняя дочь родила ребенка в домашних условиях, после чего новоиспеченная бабушка убила свою внучку. Чтобы скрыть следы преступления, она положила тело ребенка в коробку и вынесла на мусорку.

В настоящее время горе-бабушка арестована, ей грозит срок по статье «убийство малолетнего». Также под стражей находится и мать девочки, ей вменяют ответственность, предусмотренную по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Как сообщал Телеграф ранее, в Киеве в канун Рождества также произошла трагедия – мать выбросила своего трехлетнего сына из окна восьмого этажа. Женщина собиралась последовать вслед за ним, но ее вовремя остановила полиция.