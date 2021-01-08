"Лапы лукашистов достали и там": РФ предала мужчину, искавшего убежища от силовиков Беларуси

8 января в Санкт-Петербурге, в России задержали члена стачечного комитета "Беларуськалий" электрослесаря Андрея Прилуцкого. Его обвиняют в избиении силовиков в Беларуси и предусматривают срок до 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале NEXTA.

Сам мужчина приехал в РФ в надежде найти работу и получить политическое убежище, но "лапы лукашистов достали его и там", - говорял в Телеграм-канале.

9 августа в Солигорске Андрей Прилуцкий увидел, как группа людей в балаклавах избивает дубинками пожилого мужчину. Он подбежал и заслонил собой жертву карателей. Нападавшие бросились на него, повалили на землю и стали избивать. В результате Прилуцкий оказался в СИЗО и был приговорен к 15 суткам. В изоляторе он стал свидетелем жестокого обращения силовиков с задержанными.

После освобождения Прилуцкий присоединился к стачечному комитету, тогда им снова заинтересовалась милиция. Каратели изменили свои показания и хотят привлечь стачкомовца к уголовной ответственности.

Стоит напомнить, что ранее, 20 декабря, в городах Беларуси стартовал "Марш народного трибунала". В ходе проведения акции протеста не обошлось без насилия. В северном микрорайоне Минска Новинки группа людей в балаклавах и камуфляже избила человека.