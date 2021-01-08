Под Петербургом в воздухе столкнулись два самолета: погибли три человека (Фото)

На аэродроме близ Санкт-Петербурга произошло столкновение двух легкомоторных самолетов, вследствие которого один из них рухнул на землю.

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов.

Отмечается, что в самолете Piper находилось четыре человека, в том числе один ребенок. Трое взрослых погибли на месте, а за жизнь несовершеннолетнего борются врачи.







Прокуратура области добавила, что трагедия произошла вследствие столкновения с легкомоторным самолетом Cessna, который после столкновения смог нормально приземлиться.





Тела двух погибших уже идентифицировали, ними оказались 39-летний пилот Николай И. и 29-летняя Арина Б.

Личность третьего погибшего устанавливается. Также отмечается, что пилот самолета Piper управлял самолетами в течение 18 лет.

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