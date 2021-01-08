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Под Норильском лавина накрыла горнолыжную базу: под снегом могут быть дети (фото, видео)

Под Норильском лавина накрыла горнолыжную базу: под снегом могут быть дети (фото, видео)
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В России, неподалеку от города Норильск, лавина накрыла пять домов в районе горнолыжной трассы. 

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов. 

"Лавина накрыла пять домов с людьми в районе горнолыжной трассы под Норильском в Красноярском крае", - говорится в сообщении Life Shot. 

Телеграм-канал Mash уточняет, что ЧП произошло на горнолыжной базе "Гора Отдельная" в районе Талнах.  

Отмечается, что три здания получили серьезные повреждения. Внутри зданий находилась семья, но она смогла выбраться из снежного плена самостоятельно. 

Помимо того, в ловушку могли попасть еще четыре человека, среди которых двое детей. 

На месте работают спасатели. 

Как сообщалось ранее, неподалеку от Санкт-Петербурга в воздухе столкнулись два самолета. В результате аварии погибло три человека. 

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Россия, Норильск, Лавина.

Автор:

Телеграф
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