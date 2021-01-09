В споры Баку и Еревана вмешали ООН, а россияне ждут обострения в Карабахе: обстановка 9 января

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10:08 Сегодня Телеграф

В Минобороны Азербайджана опровергли слухи о создании трех турецких военных баз на территории страны.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутинк Азербайджана.

В ведомстве также отметили, что Азербайджан находится вне политики размещения иностранных военных баз на своей территории, за исключением случаев, предусмотренных международными соглашениями, стороной которых он является.

"В результате антитеррористических операций, проведенных соответствующими структурами Азербайджана, были задержаны 62 члена диверсионной группировки, которые являются гражданами Армении", – говорится в письме главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова генсеку ООН Антониу Гутерришу. 

При этом, вопрос пленных оказывает значительное давление и внутри страны. 

В то же время постпред РА в ООН Мгер Маргарян направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором говорится о регулярных систематических нарушениях Азербайджаном международного права и устава ООН.

 В послании, размещенном на сайте ООН, армянский представитель заявляет о попытках неуместного использования Азербайджаном концепции "самообороны" для предполагаемого оправдания военных действий (против Арцаха - ред.). Как отмечает армянская сторона, имеются доказательства того, что азербайджано-турецкие атаки против Арцаха с участием наемников-террористов из Сирии были спланированы заранее.

В свою очередь азербайджанское Министерство обороны активно опровергает любую информацию о создании турецких баз на территории страны. Учитывая, что только за последние 3 дня в Азербайджане приземлилось 35 турецких военных транспортников (последний - час назад), подобные отмазки выглядят очень забавно.  

А в росСМИ нагнетают ситуацию репортажами об "ожидании войны" мирными жителями Карабаха.

Стоит напомнить, что ранее, 8 января президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил, почему его страна допускает непрописанную в трехстороннем договоре гуманитарную деятельность  российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе. 

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Все по теме:

Россия, Азербайджан, Армения, Баку, Ереван, Ввоз товаров из Карабаха, РРЕ.

Автор:

Телеграф
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