Россия и Турция укрепляются в Карабахе, пока Баку "закрывает глаза"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил, почему его страна допускает непрописанную в трехстороннем договоре гуманитарную деятельность российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет "Спутник Азербайджан" в Телеграм.

По словам Алиева, в Баку понимают, что наступившая зима и холода несут определенную угрозу для проживающих в Карабахе армян и в регионе надо провести определенные работы.

"Поэтому мы и предоставили возможности", - сказал Алиев, но добавил, что его страна могла такого и не делать.

На фоне этого в турецких СМИ начали появляться сообщения о том, что Турция намерена развернуть авиабазы в азербайджанских городах Гянджа, Лянкаран и Габала.

Впрочем, официальных заявлений по этому поводу не было.

Напомним, в конце декабря появилась информация о том, что российские "миротворцы" в Карабахе готовят армянскую армию к возобновлению боевых действий.