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"Миротворцы" Путина прочно обосновались в Карабахе: обстановка и карта на 22 декабря

"Миротворцы" Путина прочно обосновались в Карабахе: обстановка и карта на 22 декабря
09:49 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны РФ

По состоянию на 21 декабря в Нагорном Карабахе завершили строительство блочно-модульного городка для размещения военнослужащих миротворческого контингента России в населенном пункте Степанакерт. 

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сама постройка может вместить в себя 250 военных состава.

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия, инженерного оборудования.

Напомним, что 20 декабря был устроен концерт с участием военных артистов, который состоялся в Доме культуры (Доме политпросвещения) г.Степанакерта.

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В то же время в районе населенного пункта Ходжалы в течение двух недель проведут работы по развертыванию и обустройству полевого автотехнического комплекса для размещения, контроля технического состояния, технического обслуживания, ремонта автомобильной и бронетехники, обеспечивающей повседневную деятельность подразделений российского миротворческого контингента.

На площади 6 тысяч квадратных метров "миротворцы" планируют оборудовать места для размещения более 360 единиц техники, пункт технического обслуживания и ремонта, контрольно-технический пункт, контейнерная автозаправочная станция КАЗС-2, склад автобронетанкового имущества. 

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Стоит напомнить, что ранее РФ обманным путем вербовала граждан Сирии для отправки на войну в Нагорный Карабах на армянской стороне.

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Все по теме:

Россия, Миротворцы, Карабах, Степанакерт, Ногорный Карабах.

Автор:

Телеграф
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