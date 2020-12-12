"Зона спецопераций СБУ расширяется!" Неудачи "миротворцев" Путина в Карабахе насмешили сеть

Российские миротворцы, которых насчитывается около 2 тысяч в Нагорном Карабахе, после установления мира, уничтожили несколько единиц техники в регионе, попав в аварии на обледенелом дорожном полотне.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный обозреватель и блогер Александр Коваленко более известный под ником "Злой одессит".

На опубликованных кадрах действительно видно российские большегрузные автомобили, которые уже не подлежат восстановлению после масштабных аварий.

По словам блогера, "ранее российскую технику гробили тайные агенты СБУ в России – российские дороги, а теперь российскую технику начинают гробить дороги Нагорного Карабаха".

"Зона спецопераций СБУ расширяется!" – отметил Коваленко.

На некоторых кадрах заснят даже сам момент одной из аварий.

"Гулять так гулять, миротворить так миротворить!" – саркастично резюмировал "Злой одессит".

Напомним, как сообщал "Телеграф", Россия ввела своих "миротворце"" в Нагорный Карабах еще 10 ноября. Таким образом в регион уже успели отправить более 170 рейсов с войсками.