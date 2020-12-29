После слухов о срыве перемирия "миротворцы" России готовят Армению к войне (фото и видео)

На фоне заявления Минобороны Азербайджана о срыве мирного соглашения, подписанного 9 ноября, в результате чего один военный был убит, а второй ранен, стало известно, что российские миротворцы активно ведут подготовку армянской армии к возобновлению военных действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Re:public of Artsakh".

Так, огневая подготовка проходила на оборудованных полигонах "Степанакерт" и "Мартакертский".

"Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено около 200 российских военнослужащих, задействовано более 20 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Проведение учений подтвердили и в Минобороны РФ, отметив, что российские миротворцы выполнили упражнения по метанию боевых ручных осколочных гранат.

"Военнослужащие метали гранаты по мишеням – трем ростовым фигурам на удалении 25 м, находящимся как на горе, так и под горой", - уточнили в ведомстве.

При этом армянская сторона опровергает срыв перемирия, называя такие заявления не иначе как "пропагандистской провокацией".

"Азербайджанская сторона распространяет дезинформацию о якобы имевшем место накануне нападении "армянской вооруженной группировки" на подразделение азербайджанской армии, - говорится в сообщении Telegram-канале "Sputnik Армения".

Как сообщал "Телеграф", ранее в армянском селе Воротан в Нагорном Карабахе, где в последние дни наблюдается резкое усиление контроля территорий со стороны России, якобы, заметили азербайджанских военных.