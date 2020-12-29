Скачать
Вторник, 29.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Последняя война Путина: как Украина готовится к новому витку агрессии Кремля и ждать ли новой волны мобилизации
Последняя война Путина: как Украина готовится к новому витку агрессии Кремля и ждать ли новой волны мобилизации
"Антонов" специально для ВСУ построит три самолета: что известно о соглашении
"Антонов" специально для ВСУ построит три самолета: что известно о соглашении
Путина ждет непростой год, его противники перейдут в наступление: озвучен прогноз
Путина ждет непростой год, его противники перейдут в наступление: озвучен прогноз
Жена капитана Динамо по прилету на Мальдивы блеснула фигурой в купальнике (Фото)
Жена капитана Динамо по прилету на Мальдивы блеснула фигурой в купальнике (Фото)

После слухов о срыве перемирия "миротворцы" России готовят Армению к войне (фото и видео)

После слухов о срыве перемирия "миротворцы" России готовят Армению к войне (фото и видео)
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф

На фоне заявления Минобороны Азербайджана о срыве мирного соглашения, подписанного 9 ноября, в результате чего один военный был убит, а второй ранен, стало известно, что российские миротворцы активно ведут подготовку армянской армии к возобновлению военных действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Re:public of Artsakh".

Так, огневая подготовка проходила на оборудованных полигонах "Степанакерт" и "Мартакертский".

Нагорный Карабах

"Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено около 200 российских военнослужащих, задействовано более 20 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Проведение учений подтвердили и в Минобороны РФ, отметив, что российские миротворцы выполнили упражнения по метанию боевых ручных осколочных гранат.

"Военнослужащие метали гранаты по мишеням – трем ростовым фигурам на удалении 25 м, находящимся как на горе, так и под горой", - уточнили в ведомстве.

Нагорный Карабах

Нагорный Карабах

При этом армянская сторона опровергает срыв перемирия, называя такие заявления не иначе как "пропагандистской провокацией".

"Азербайджанская сторона распространяет дезинформацию о якобы имевшем место накануне нападении "армянской вооруженной группировки" на подразделение азербайджанской армии, - говорится в сообщении Telegram-канале "Sputnik Армения".

Как сообщал "Телеграф", ранее в армянском селе Воротан в Нагорном Карабахе, где в последние дни наблюдается резкое усиление контроля территорий со стороны России, якобы, заметили азербайджанских военных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Миротворцы, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ульяну Супрун с мужем на полпути высадили из такси за невинную просьбу
02 "Хорошо живет": в сети подсчитали, сколько раз за год Зеленский устраивал себе отдых
03 Во Львове 19-летний разгуливал в шапке с кокардой СССР: теперь ему грозит тюрьма
04 Пенсионера силой пытались вытолкнуть из маршрутки в Харькове: поступок водителя и пассажиров возмутил сеть (видео)
05 Путин достроил немецкую часть "Северного потока": что дальше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отмена льготного тарифа на электроэнергию: украинцам подсказали, как можно сэкономить
Отмена льготного тарифа на электроэнергию: украинцам подсказали, как можно сэкономить
Умер модельер Пьер Карден
Умер модельер Пьер Карден
В Карпатах разгулялся нешуточный шторм: туристам запрещают подниматься в горы
В Карпатах разгулялся нешуточный шторм: туристам запрещают подниматься в горы
Андрей Рыбак из «Холостячки» показал свою возлюбленную: кто такая Алина Смирнова и как она выглядит (фото)
Андрей Рыбак из «Холостячки» показал свою возлюбленную: кто такая Алина Смирнова и как она выглядит (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь